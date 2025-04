Allemagne: recul de la production industrielle en février information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Après un rebond de 2% en janvier (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), la production de l'industrie allemande en volume a diminué de 1,3% en février par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Ce recul, un peu plus fort que celui prévue en moyenne par les économistes, est principalement due aux baisses dans la construction (-3,2%) et la production d'énergie (-3,3%), la production manufacturière proprement-dite n'ayant baissé que de 0,5%.



'La chute de la production industrielle allemande en février l'a laissée très faible. La demande américaine générant environ 7% de la valeur ajoutée manufacturière allemande, le secteur sera durement touché par les droits de douane', prévient Capital Economics.



Ajoutant que l'augmentation des dépenses de défense et d'infrastructure n'interviendra pas avant des mois, le bureau d'analyse londonien juge 'probable que la production industrielle allemande se contractera à nouveau dans les mois à venir'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.