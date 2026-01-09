Allemagne : recul de l'excédent commercial en novembre
L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes se sont contractées de 2,5% d'un mois sur l'autre, à 128,1 MdsEUR, alors que les importations ont augmenté de 0,8% à 115,1 MdsEUR.
Par rapport au même mois de 2024, l'excédent commercial allemand a diminué d'un tiers (-34,5%) en novembre 2025, une chute traduisant un tassement de 0,8% des exportations, mais surtout un bond de 5,4% des importations.
