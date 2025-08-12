Allemagne: rechute de l'indice ZEW en août information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 11:15









(Zonebourse.com) - Après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a nettement reculé en août pour s'établir à +34,7, soit 18 points de moins que le mois précédent.



Outre cet indicateur de perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'est également détériorée : l'indice correspondant ressort à -68,6, soit une baisse de 9,1 points par rapport à juillet.



'Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui incrimine aussi la mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre.





