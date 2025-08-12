 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: rechute de l'indice ZEW en août
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 11:15

(Zonebourse.com) - Après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a nettement reculé en août pour s'établir à +34,7, soit 18 points de moins que le mois précédent.

Outre cet indicateur de perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'est également détériorée : l'indice correspondant ressort à -68,6, soit une baisse de 9,1 points par rapport à juillet.

'Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui incrimine aussi la mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre.

'Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui incrimine aussi la mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre.

  • Photomontage créé le 5 juin 2025 montrant les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ( POOL / Evgenia Novozhenina )
    Droits de douane: Trump prolonge de 90 jours la trêve avec Pékin
    information fournie par AFP 12.08.2025 11:54 

    Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le front des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances. Le chef de l'Etat a signé lundi soir un décret pour officialiser ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Allemagne: les droits de douane plombent le moral des investisseurs en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.08.2025 11:54 

    Le moral des investisseurs allemands a rechuté en août après trois mois consécutifs de hausse, plombé par les droits de douane américains et par la faiblesse de l’économie allemande au deuxième trimestre, selon le baromètre mensuel de l'institut économique ZEW ... Lire la suite

  • Alaska: des habitants réagissent à l'annonce de la rencontre entre Trump et Poutine
    Alaska: des habitants réagissent à l'annonce de la rencontre entre Trump et Poutine
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 11:52 

    Des habitants d'Anchorage, en Alaska, réagissent à l'annonce du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi. Cette rencontre en face-à-face sera la première entre les deux présidents depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

  • Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 11:50 

    Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle des autorités fédérales et y déployer la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents".

