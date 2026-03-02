Allemagne/PMI-Les fabricants montrent des signes de reprise en février

par Maria Martinez

Le secteur manufacturier allemand a montré des signes de reprise en février, grâce à l'accélération de la production et des nouvelles commandes, selon une enquête publiée lundi.

L'indice PMI final HCOB pour l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, est passé de 49,1 en janvier à 50,9 en février, signe d'une amélioration des conditions d'exploitation des usines en Allemagne.

Le résultat de février marque une expansion supérieure à la barre des 50,0, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité, pour la première fois depuis juin 2022.

Outre la croissance de la production, la reprise a été soutenue par une augmentation des nouvelles commandes et des niveaux d'emploi dans le secteur.

"La plupart des gains proviennent des fabricants de biens intermédiaires et d'équipement", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank.

"Pour un secteur qui n'a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir ces dernières années, c'est déjà une évolution plutôt encourageante", a-t-il ajouté.

Les fabricants restent optimistes pour l'année à venir, leurs attentes atteignant leur plus haut niveau depuis exactement quatre ans.

"Une grande partie de cette confiance provient probablement des mesures de relance gouvernementales en matière d'infrastructures et de la forte augmentation des dépenses de défense, qui stimulent toutes deux la demande intérieure. Il semble vraiment y avoir un changement structurel en cours", a déclaré Cyrus de la Rubia.

(Reportage Friederike Heine, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)