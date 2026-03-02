 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne/PMI-Les fabricants montrent des signes de reprise en février
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:08

par Maria Martinez

Le secteur manufacturier allemand a montré des signes de reprise en février, grâce à l'accélération de la production et des nouvelles commandes, selon une enquête publiée lundi.

L'indice PMI final HCOB pour l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, est passé de 49,1 en janvier à 50,9 en février, signe d'une amélioration des conditions d'exploitation des usines en Allemagne.

Le résultat de février marque une expansion supérieure à la barre des 50,0, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité, pour la première fois depuis juin 2022.

Outre la croissance de la production, la reprise a été soutenue par une augmentation des nouvelles commandes et des niveaux d'emploi dans le secteur.

"La plupart des gains proviennent des fabricants de biens intermédiaires et d'équipement", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank.

"Pour un secteur qui n'a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir ces dernières années, c'est déjà une évolution plutôt encourageante", a-t-il ajouté.

Les fabricants restent optimistes pour l'année à venir, leurs attentes atteignant leur plus haut niveau depuis exactement quatre ans.

"Une grande partie de cette confiance provient probablement des mesures de relance gouvernementales en matière d'infrastructures et de la forte augmentation des dépenses de défense, qui stimulent toutes deux la demande intérieure. Il semble vraiment y avoir un changement structurel en cours", a déclaré Cyrus de la Rubia.

(Reportage Friederike Heine, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes en Iran: le pétrole flambe et dépasse brièvement 80 dollars le baril, le gaz bondit
    information fournie par AFP 02.03.2026 10:57 

    Le pétrole et le gaz flambent lundi, le conflit engagé par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ce week-end faisant redouter des perturbations de l'offre, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la crise. Vers 08H45 GMT, le ... Lire la suite

  • Le chinois Honor présente son tout premier téléphone-robot boosté à l'intelligence artificielle, le 1er mars 2026 à Barcelone  ( AFP / Lluis GENE )
    IA dans les télécoms et souveraineté au menu du Salon du mobile de Barcelone
    information fournie par AFP 02.03.2026 10:56 

    Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions. L'événement, haut lieu de rendez-vous ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Attendre un test du support
    CHRISTIAN DIOR : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 10:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.03.2026 10:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank