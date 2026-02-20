Allemagne/PMI-Le secteur privé accélère en février, l'industrie renoue avec la croissance

par Maria Martinez

La croissance de l'activité du secteur privé en Allemagne a enregistré une accélération en février, grâce à une amélioration dans les services et au retour à la croissance du secteur manufacturier, selon une enquête S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée vendredi.

L'indice PMI composite HCOB préliminaire, dit "flash", a atteint 53,1 en février, après 52,1 en janvier et contre un consensus de 52,3.

L'activité continue d'être tirée par le secteur des services dont l'indice PMI a atteint son plus haut niveau en quatre mois, à 53,4 en février contre 52,4 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI à 52,3.

L'indice PMI du secteur manufacturier a franchi le seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité, pour la première fois depuis juin 2022. Il ressort à 50,7 en février contre 49,1 en janvier et un consensus de 49,5.

"Cela confirme les signes timides d'un redressement économique qui étaient particulièrement évidents en janvier", observe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

"Le produit intérieur brut allemand devrait connaître une croissance au premier trimestre, à moins d'un effondrement majeur en mars, ce que les données ne laissent toutefois pas présager", ajoute-t-il.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)