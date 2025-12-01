Allemagne/PMI-Le secteur manufacturier confronté à une forte baisse des nouvelles commandes

L'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est détériorée en novembre, les nouvelles commandes ayant chuté au rythme le plus rapide en dix mois, montre une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB, compilé par S&P Global, est tombé à 48,2 en novembre, contre 49,6 en octobre, et une première estimation de 48,4, marquant un plus bas de neuf mois.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

"Le secteur manufacturier allemand semble incapable de franchir le seuil de l'expansion", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank AG.

Ce déclin est en grande partie dû à une nouvelle baisse des nouvelles commandes, les exportations subissant leur plus forte chute de l'année en raison d'une demande plus faible en provenance d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.

Malgré un neuvième mois consécutif d'augmentation des volumes de production, la croissance a ralenti pour atteindre son rythme le plus faible depuis juillet.

"Si les entreprises ont augmenté leur production pendant neuf mois consécutifs, d'autres indicateurs tels que les entrées de commandes, l'emploi et les stocks montrent clairement à quel point la situation dans l'industrie est encore mauvaise", souligne Cyrus de la Rubia.

L'emploi a continué de baisser en novembre, bien qu'à un rythme légèrement plus lent qu'en octobre, les entreprises ayant réduit leurs effectifs par le biais de licenciements et de non-renouvellement de contrats.

La confiance des entreprises s'est pour sa part légèrement améliorée mais est restée inférieure aux moyennes historiques, les inquiétudes concernant la détérioration des carnets de commandes et le secteur automobile national affectant le sentiment.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)