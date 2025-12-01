 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,39
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne/PMI-Le secteur manufacturier confronté à une forte baisse des nouvelles commandes
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 10:06

L'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est détériorée en novembre, les nouvelles commandes ayant chuté au rythme le plus rapide en dix mois, montre une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB, compilé par S&P Global, est tombé à 48,2 en novembre, contre 49,6 en octobre, et une première estimation de 48,4, marquant un plus bas de neuf mois.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

"Le secteur manufacturier allemand semble incapable de franchir le seuil de l'expansion", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank AG.

Ce déclin est en grande partie dû à une nouvelle baisse des nouvelles commandes, les exportations subissant leur plus forte chute de l'année en raison d'une demande plus faible en provenance d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.

Malgré un neuvième mois consécutif d'augmentation des volumes de production, la croissance a ralenti pour atteindre son rythme le plus faible depuis juillet.

"Si les entreprises ont augmenté leur production pendant neuf mois consécutifs, d'autres indicateurs tels que les entrées de commandes, l'emploi et les stocks montrent clairement à quel point la situation dans l'industrie est encore mauvaise", souligne Cyrus de la Rubia.

L'emploi a continué de baisser en novembre, bien qu'à un rythme légèrement plus lent qu'en octobre, les entreprises ayant réduit leurs effectifs par le biais de licenciements et de non-renouvellement de contrats.

La confiance des entreprises s'est pour sa part légèrement améliorée mais est restée inférieure aux moyennes historiques, les inquiétudes concernant la détérioration des carnets de commandes et le secteur automobile national affectant le sentiment.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Peu de risque à moyen terme
    ID LOGISTICS GROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Une femme portant un enfant traverse une rue inondée après de fortes pluies à Wellampitiya, au Sri Lanka, près de Colombo, le 30 novembre 2025 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:11 

    Dans les villages qui s'étalent au nord de la capitale du Sri Lanka, les inondations sont devenues une routine saisonnière. Alors c'est peu de dire que leurs habitants n'en reviennent pas de la violence de la crue du fleuve Kelani qui les a noyés ce weekend. "Je ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank