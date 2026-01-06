Allemagne/PMI-Le secteur des services termine 2025 sur une croissance solide

L'activité dans le secteur des services en Allemagne a continué de croître en décembre, même si ce taux d'expansion a ralenti pour le deuxième mois consécutif, principalement en raison d'une faible hausse des nouvelles commandes, montre une enquête publiée mardi.

L'indice définitif du secteur des services de l'enquête S&P Global/HCOB, est ressorti à 52,7 le mois dernier, contre 53,1 le mois précédent. Une première estimation l'avait donné à 52,6 pour le mois de décembre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne également 52,6.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

La croissance des nouvelles commandes a ralenti malgré une légère hausse des ventes à l'international, tirée par une solide demande en provenance d'Asie.

"La croissance modérée des nouvelles commandes laisse présager un début d'année satisfaisant", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'emploi dans le secteur des services a légèrement progressé pour le troisième mois consécutif, les entreprises réduisant leurs carnets de commandes au rythme le plus rapide depuis septembre dernier.

L'enquête montre également une accélération de la hausse des coûts des intrants et des prix des produits. Les salaires sont restés un facteur déterminant de cette augmentation, et les entreprises ont pu répercuter une partie de ces coûts sur leurs clients.

"Ce problème de coûts ne devrait pas disparaître au cours de l'année à venir, car sa principale cause est l'évolution démographique et la pénurie de main-d'œuvre qui en résulte, laquelle continue de prévaloir dans de nombreux secteurs malgré la faiblesse générale de l'économie", note Cyrus de la Rubia.

Les perspectives des entreprises ont reculé à leur plus bas niveau depuis avril dernier, reflétant les inquiétudes concernant la compétitivité de l'industrie allemande, la situation géopolitique et les changements de politique.

Le ralentissement dans les services s'est également reflété dans l'indice PMI composite définitif, qui comprend les services et l'industrie manufacturière. Le PMI composite s'est légèrement replié à 51,3 en décembre, contre 52,4 en novembre et une première estimation à 51,5.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)