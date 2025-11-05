Allemagne/PMI-Le secteur des services connaît une croissance solide en octobre

Le secteur allemand des services a enregistré en octobre sa croissance la plus rapide depuis plus de deux ans, soutenu par une augmentation notable des nouvelles affaires et contribuant à la première hausse de l'emploi dans cette industrie depuis trois mois, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, a augmenté à 54,6 en octobre, restant donc en territoire d'expansion après une lecture légèrement plus faible de 51,5 en septembre.

Une valeur supérieure à 50,0 indique une croissance, tandis qu'une valeur inférieure à ce chiffre indique une contraction de l'activité.

La reprise dans les services, ainsi que la croissance plus forte de la production manufacturière, ont contribué à porter l'indice PMI composite, qui suit les deux secteurs, à 53,9, un plus haut de 29 mois.

"L'économie allemande des services reprend pied après une période de ralentissement", a déclaré Nils Mueller, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

"La combinaison d'une demande en hausse, d'une reprise des embauches et d'un renforcement du pouvoir de fixation des prix est de bon augure pour l'économie dans son ensemble, même si les entreprises restent attentives aux risques extérieurs et aux pressions sur les coûts", a-t-il ajouté.

L'emploi dans le secteur des services, qui avait chuté au cours des deux mois précédents - et à son rythme le plus rapide depuis plus de cinq ans en septembre - a progressé en octobre à son rythme le plus élevé depuis avril.

Les prévisions se sont légèrement repliées par rapport au niveau de septembre, mais elles restent néanmoins supérieures à leur niveau tendanciel historique.

L'optimisme persistant des entreprises reflète l'espoir d'une amélioration de la situation économique au cours des douze prochains mois, les projets de nouveaux produits et les améliorations technologiques.

