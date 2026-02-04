Allemagne/PMI-La reprise dans les services se poursuit en janvier

La reprise de l'activité dans le secteur des services en Allemagne s'est poursuivie en janvier, même si le rythme de croissance a ralenti à son niveau le plus bas depuis quatre mois, selon une enquête auprès des directeurs d'achat publiée mercredi.

L'indice PMI HCOB définitif pour le services a reculé à 52,4 en janvier contre 52,7 en décembre, soit moins que la première estimation de 53,3 mais toujours au-dessus du seuil de 50, indicateur de croissance.

Les nouvelles commandes ont progressé pour le quatrième mois consécutif, tirées par une forte hausse des exportations, qui ont atteint leur rythme le plus rapide depuis mai 2023.

Toutefois, le taux de croissance des nouvelles commandes est resté modeste, reflétant une amélioration progressive de la demande.

Malgré l'embellie dans les services, l'emploi dans le secteur a chuté au même niveau qu'en septembre 2025. Les entreprises ont signalé des licenciements et des postes vacants, certaines évoquant des difficultés à recruter du personnel qualifié.

Les coûts des intrants ont fortement augmenté, sous l'effet de la hausse des charges de main-d'œuvre, notamment une augmentation significative du salaire minimum, et de la flambée des prix de l'énergie.

Cette situation a entraîné la plus forte hausse des prix à la production en 11 mois, les prestataires de services répercutant les coûts sur leurs clients.

L'indice PMI composite HCOB définitif, qui regroupe le secteur manufacturier et celui des services, a progressé à 52,1 en janvier contre 51,3 en décembre, soutenu par une reprise de la production manufacturière.

