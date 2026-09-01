Allemagne/PMI-La croissance du secteur manufacturier s'accélère en août avec une forte hausse des commandes

Le secteur manufacturier allemand a connu une accélération en août, une forte hausse des nouvelles commandes ayant entraîné la plus forte croissance de la production depuis janvier 2022, selon une enquête auprès des entreprises publiée mardi.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie manufacturière allemande a progressé à 54,3 en août, contre 52,2 en juillet, soit un niveau légèrement supérieur à l'estimation préliminaire de 54,1.

Une nette hausse des nouvelles commandes, pour le troisième mois consécutif, a entraîné la plus forte croissance de la production depuis plus de quatre ans et demi, selon les données. Les entreprises ont cité les dépenses de défense, l'extension des centres de données et la constitution de stocks comme moteurs de la demande.

Phil Smith, directeur adjoint chargé des questions économiques chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que la reprise était tirée par le secteur des biens intermédiaires, ce qui suggère que la croissance reste dans une certaine mesure soutenue par la constitution de réserves de sécurité dans un contexte de pénurie d’approvisionnement.

"Le moral des entreprises concernant la production pour l’année à venir s’est nettement amélioré et n’a jamais été aussi optimiste depuis le début du conflit au Moyen-Orient", a ajouté Phil Smith.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)