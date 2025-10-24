Allemagne/PMI-L'activité économique à un pic de plus de deux ans en octobre

L'activité du secteur privé allemand a enregistré en octobre sa plus forte croissance en près de deux ans et demi, portée par une forte hausse dans les services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée vendredi.

L'indice préliminaire composite est ressorti à 53,8 en octobre, signant sa croissance la plus rapide depuis mai 2023. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 51,5 en octobre après 52,0 en septembre.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Octobre marque le cinquième mois consécutif où l'indice composite, qui suit les secteurs des services et de l'industrie manufacturière qui représentent ensemble plus des deux tiers de la plus grande économie de la zone euro, est supérieur à la barre des 50.

Les services ont le plus contribué à la forte augmentation de l'activité commerciale depuis plus de deux ans, avec un indice passant de 51,5 en septembre à 54,5 en octobre.

"C'est un début de trimestre étonnamment bon", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank, notant également que la production manufacturière a augmenté pour le huitième mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent qu'en septembre.

L'indice PMI manufacturier est toutefois resté en territoire de contraction, même s'il s'est légèrement amélioré pour atteindre 49,6 en octobre contre 49,5 en septembre. Le consensus prévoyait un chiffre stable.

"Ce sont de bonnes conditions pour la croissance au quatrième trimestre", a-t-il souligné Cyrus de la Rubia.

"Cependant, le fait que les perspectives futures soient plus prudentes que le mois précédent, tant au sein des prestataires de services que dans l'industrie, montre que la situation économique reste fragile", a-t-il ajouté.

Les perspectives des entreprises pour l'année à venir se sont dégradées sur fond d'inquiétude quant à la faiblesse de l'économie allemande, des tensions géopolitiques et d'une hausse des coûts, montre l'enquête.

L'emploi dans le secteur privé a continué de baisser, bien qu'à un rythme plus lent, octobre marquant le 17e mois de suppressions de postes, la plus longue période en cours depuis la crise financière de 2008-2010.

