Allemagne/PMI - L'activité du secteur privé progresse moins que prévu en août

Le secteur privé allemand a légèrement progressé en août, la reprise de la production manufacturière ayant compensé le recul plus marqué de l'activité dans les services, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) pour l'Allemagne, établi par S&P Global, a reculé à 51,0 en août, contre un chiffre définitif de 51,3 en juillet, mais est resté au-dessus du seuil de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre inchangé à 51,3.

"La reprise dans le secteur manufacturier a retrouvé son élan, après avoir montré des signes de ralentissement au deuxième trimestre", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint chargé des questions économiques chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI flash du secteur manufacturier a ainsi progressé à 54,1, contre 52,2 le mois précédent, soit son plus haut niveau en 51 mois.

Mais l'activité dans le secteur des services s’est encore affaiblie, l’indice reculant de 49,8 à 48,5, son plus bas niveau depuis trois mois, sa cinquième baisse mensuelle consécutive et la contraction la plus rapide depuis mai.

"Bien que le secteur des services continue de freiner la croissance, une deuxième légère hausse consécutive des nouvelles commandes et une reprise de la création d’emplois dans ce secteur laissent entrevoir une amélioration prochaine de l’activité", a déclaré Phil Smith.

L’emploi est resté inchangé après 26 mois consécutifs de baisse, une hausse modérée des effectifs dans les services ayant coïncidé avec le rythme le plus faible de suppressions d’emplois dans l’industrie depuis plus d’un an.

Les anticipations des entreprises ont atteint leur plus haut niveau depuis la période précédant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février et se sont légèrement situées au-dessus de la moyenne à long terme, selon l’enquête.

(Maria Martinez; version française Augustin Turpin; édité par Benoit Van Overstraeten)