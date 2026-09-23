Allemagne/PMI-L'activité du secteur privé progresse fortement

L'activité économique en Allemagne a solidement progressé en septembre malgré les pressions inflationnistes accrues auxquelles les entreprises sont confrontées, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée mercredi.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, s'est établi à 53,8 ce mois-ci contre 51,8 en août, enregistrant ainsi son niveau le plus élevé depuis octobre 2025.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre inchangé, à 51,8.

L'indice composite représente plus des deux tiers de la première économie de la zone euro. Un indice supérieur à 50 signale une croissance.

"Les premières données montrent la plus forte hausse de l'activité économique depuis près d'un an, le secteur des services rejoignant enfin le secteur manufacturier en territoire de croissance", souligne Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI des services est passé de 49,7 à 52,9, atteignant son plus haut niveau en sept mois et mettant fin à une période de contraction de cinq mois.

L'indice PMI manufacturier a en revanche ralenti, à 53,8 contre 54,3 le mois précédent.

"Les entreprises allemandes ont fait état de nouveaux signes de résilience en septembre, avec une accélération de la croissance de la production, des perspectives stables et une hausse de l'emploi pour le deuxième mois consécutif, et ce malgré une nouvelle pression inflationniste", a également noté Phil Smith.

Les coûts des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide depuis quatre mois, un rythme bien supérieur à la moyenne à long terme. Les entreprises sondées ont dit constater largement un impact de la hausse des prix des carburants et du coût de l'énergie en général.

(Rédigé par Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)