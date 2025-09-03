 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne/PMI-L'activité des services se contracte à nouveau en août
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 10:22

L'activité du secteur allemand des services s'est légèrement contractée en août après une expansion marginale en juillet, les nouvelles affaires s'étant à nouveau contractées, selon une enquête auprès des directeurs d'achat publiée mercredi.

L'indice PMI HCOB pour les services est tombé à 49,3 en août, contre 50,6 en juillet, montre l'enquête.

Toute valeur inférieure à 50 indique une baisse de l'activité globale, tandis qu'une valeur supérieure à 50 indique une croissance.

La contraction enregistrée au mois d'août a été attribuée à la baisse des nouvelles affaires et à la stagnation des embauches, la fragilité de la demande et l'incertitude des clients étant également citées comme facteurs contribuant à la baisse de l'activité.

"Par rapport au mois précédent, les hausses de prix ont été sensiblement plus fortes", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank AG.

"Le pouvoir de fixation des prix relativement solide suggère que les entreprises ne sont pas encore dans une situation critique", a-t-il ajouté.

Malgré la nouvelle contraction de l'activité, les prévisions des entreprises sont restées stables, alors qu'elles se disent optimistes quant à leurs perspectives de croissance.

Environ 30% des entreprises interrogées anticipent une augmentation de leur activité au cours de l'année prochaine, sous l'effet de facteurs tels que les nouveaux produits et les investissements.

L'enquête a toutefois mis en évidence une baisse des nouvelles exportations, en partie due à une demande plus faible des marchés européens, tandis que les niveaux d'emploi ont stagné après une série de sept mois de création d'emplois.

L'indice PMI composite, qui comprend à la fois les services et l'industrie manufacturière, est quant à lui resté stable à 50,5 en août, suggérant une croissance marginale de l'activité commerciale.

(Rédigé par Rachel More ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

