Allemagne/PMI-L'activité des services se contracte à nouveau en août

L'activité du secteur allemand des services s'est légèrement contractée en août après une expansion marginale en juillet, les nouvelles affaires s'étant à nouveau contractées, selon une enquête auprès des directeurs d'achat publiée mercredi.

L'indice PMI HCOB pour les services est tombé à 49,3 en août, contre 50,6 en juillet, montre l'enquête.

Toute valeur inférieure à 50 indique une baisse de l'activité globale, tandis qu'une valeur supérieure à 50 indique une croissance.

La contraction enregistrée au mois d'août a été attribuée à la baisse des nouvelles affaires et à la stagnation des embauches, la fragilité de la demande et l'incertitude des clients étant également citées comme facteurs contribuant à la baisse de l'activité.

"Par rapport au mois précédent, les hausses de prix ont été sensiblement plus fortes", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank AG.

"Le pouvoir de fixation des prix relativement solide suggère que les entreprises ne sont pas encore dans une situation critique", a-t-il ajouté.

Malgré la nouvelle contraction de l'activité, les prévisions des entreprises sont restées stables, alors qu'elles se disent optimistes quant à leurs perspectives de croissance.

Environ 30% des entreprises interrogées anticipent une augmentation de leur activité au cours de l'année prochaine, sous l'effet de facteurs tels que les nouveaux produits et les investissements.

L'enquête a toutefois mis en évidence une baisse des nouvelles exportations, en partie due à une demande plus faible des marchés européens, tandis que les niveaux d'emploi ont stagné après une série de sept mois de création d'emplois.

L'indice PMI composite, qui comprend à la fois les services et l'industrie manufacturière, est quant à lui resté stable à 50,5 en août, suggérant une croissance marginale de l'activité commerciale.

(Rédigé par Rachel More ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)