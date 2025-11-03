Allemagne : pas de surprise pour l'activité manufacturière d'octobre

(AOF) - En Allemagne le mois dernier, l’indice mesurant le niveau de l’activité manufacturière calculé par S&P Global est resté stable à 49,6 points par rapport à une estimation précédente, mais s’est très légèrement amélioré par rapport à septembre (49,5 points). Il reste toutefois sous le seuil des 50 points qui marque la frontière entre progression et contraction de l’activité. La faiblesse de l’emploi et des stocks ont pesé, tandis que la production, les nouvelles commandes et les délais de livraison ont eu un effet positif.

Pour Nils Müller, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank : " Bien que la production ait augmenté pour le huitième mois consécutif, cette dernière hausse a été principalement tirée par le segment des biens d'investissement, ce qui suggère que la reprise demeure fragile. Le manque de demande et l'incertitude persistante ont pesé sur l'ensemble du secteur. Les nouvelles commandes sont revenues à une croissance marginale, portées par la demande de biens d'investissement, mais les ventes à l'exportation ont continué de reculer, notamment vers l'Asie et les États-Unis, selon les entreprises interrogées. Les industriels ont évoqué la prudence des clients, les droits de douane américains et la faiblesse du secteur de la construction comme des facteurs freinant la demande ".