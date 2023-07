Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nouveau recul de l'indice Ifo en juillet information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le sentiment des entreprises allemandes s'est encore détérioré en juillet, au vu de l'indice ifo du climat des affaires qui est tombé à 87,3 points, contre 88,6 points en juin, marquant ainsi sa troisième chute consécutive.



'En particulier, les entreprises étaient nettement moins satisfaites de leurs activités actuelles, mais les attentes étaient également plus faibles', précise l'institut ifo, pour lequel 'la situation de l'économie allemande devient plus sombre'.



'Dans l'ensemble, les enquêtes de juillet concordent avec notre opinion selon laquelle le PIB allemand se contractera à nouveau au troisième trimestre', réagit Capital Economics, ajoutant qu'une hausse de taux par la BCE jeudi est néanmoins 'une affaire conclue'.





