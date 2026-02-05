Allemagne : nouveau bond des commandes manufacturières en décembre
Toutefois, l'office fédéral de statistiques précise qu'en excluant les commandes de grande taille (généralement volatiles), les commandes ne se sont accrues que de 0,9% d'un mois sur l'autre.
Les commandes dans les biens d'équipement se sont envolées de 10,5% et celles dans les biens intermédiaires ont grimpé de 5,7%, alors que celles dans les biens de consommation ont au contraire diminué de 5,3%.
Sur l'ensemble du 4e trimestre 2025, les commandes manufacturières ont augmenté de 9,5% par rapport au trimestre précédent, mais de seulement 2,5% en excluant les commandes de grande taille.
