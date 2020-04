Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Nette amélioration du moral des investisseurs-ZEW Reuters • 21/04/2020 à 11:17









BERLIN, 21 avril (Reuters) - La confiance des investisseurs en Allemagne a enregistré en avril une nette amélioration, les craintes liées aux répercussions économiques et financières de la pandémie de coronavirus semblant s'apaiser, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW. Son indice du sentiment des investisseurs affiche un rebond de plus de 70 points à +28,2 après -49,5 en mars, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse bien plus limitée, à -42,3. "Les spécialistes des marchés financiers commencent à entrevoir la lumière au bout d'un très long tunnel", a commenté le président du ZEW, Achim Wambach, dans un communiqué. Un indice distinct mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle a quant à lui reculé à -91,5 après -43,1 en mars. Le consensus Reuters le donnait à -77,5. (Michael Nienaber, version française Marc Angrand)

