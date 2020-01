Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Nette amélioration du moral des investisseurs-ZEW Reuters • 21/01/2020 à 11:12









BERLIN, 21 janvier (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré bien plus qu'attendu depuis le début du mois, montre mardi l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW, qui souligne l'impact bénéfique du compromis commercial entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice ZEW du sentiment des investisseurs est remonté à 26,7 après 10,7 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond plus limité à 15,0. Cette forte hausse est due principalement à l'accord conclu par Washington et Pékin, explique le ZEW, qui permet d'espérer que l'impact défavorable des tensions commerciales sur l'économie allemande sera moins marqué qu'anticipé jusqu'alors. Mais si les perspectives de la première économie d'Europe se sont améliorées, sa croissance devrait rester inférieure à sa moyenne historique, ajoute l'institut. (Michael Nienaber, version française Marc Angrand)

