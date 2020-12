Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Merkel juge le confinement actuel insuffisant Reuters • 07/12/2020 à 16:23









BERLIN, 7 décembre (Reuters) - Les mesures de confinement en vigueur aujourd'hui en Allemagne ne seront pas suffisantes pour permettre au pays de passer l'hiver sans risque, a estimé lundi la chancelière Angela Merkel devant des élus de son parti, selon des propos rapportés par certains d'entre eux. "Se reposer sur l'espoir ne nous aidera pas", a-t-elle dit lors d'un débat avec des députés conservateurs à propos de l'augmentation du nombre de cas d'infection par le coronavirus. "La situation est en train de devenir très grave: ces mesures ne seront pas suffisantes pour nous permettre de passer l'hiver", a-t-elle ajouté, toujours selon des propos rapportés par des participants qui suggèrent qu'un durcissement supplémentaire des restrictions pourrait être nécessaire. Le confinement partiel et les mesures de distanciation physique appliquées depuis début novembre ont permis de ralentir le rythme de progression de l'épidémie dans le pays le plus peuplé d'Europe mais pas d'y mettre un coup d'arrêt. Selon les derniers chiffres publiés par l'institut Robert Koch, 12.332 nouveaux cas d'infection et 147 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures. (Andreas Rinke, version française Marc Angrand)

