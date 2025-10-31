Allemagne : les ventes au détail en ligne avec les attentes

(AOF) - En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 0,2% en septembre en ligne avec les prévisions après un recul de 0,2% le mois précédent.
