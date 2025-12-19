Allemagne : les prix à la production inférieurs aux attentes en novembre

(AOF) - Les prix à la production en Allemagne sont ressortis stables en novembre sur une base mensuelle contre une hausse de 0,1% attendue et + 0,1% le mois précédent. Sur un an, ils reculent de 2,3% après un consensus de -2,2% et une baisse de 1,8% en octobre.
