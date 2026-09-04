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Allemagne : les commandes à l'industrie supérieures aux attentes
information fournie par AOF 04/09/2026 à 08:14
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(Zonebourse.com) - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté plus que prévu en juillet. Elles ont progressé de 2,5% contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 3,7% en juin.

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