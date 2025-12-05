 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Allemagne : les commandes à l'industrie progressent plus que prévu en octobre
information fournie par AOF 05/12/2025 à 08:07

(AOF) - Les commandes à l’industrie en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre. Elles ont progressé de 1,5% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,3%. Elles étaient en hausse de 2% en septembre.

