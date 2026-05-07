Allemagne-Les commandes à l'industrie en hausse bien plus forte que prévu en mars

Les commandes industrielles en Allemagne ont progressé beaucoup plus que prévu en mars, a déclaré jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont grimpé de 5,0% en mars par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,0%, après +0,9% en février.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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