Allemagne-Les commandes à l'industrie baissent beaucoup plus que prévu en août

(Actualisé avec détails)

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé beaucoup plus que prévu en août, a déclaré mardi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont baissé de 10,6% en août par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1% après une hausse de 3,2% (révisé de +2,5%) en juillet.

La chute des commandes industrielles allemandes en août sont essentiellement le fait de la baisse des commandes de grande envergure comme celle portant sur les avions, les navires, les trains et les véhicules militaires.

Ce recul est entièrement imputable à une chute de 61,5% de la catégorie "autres équipements de transport". Les commandes dé celles-ci avaient plus que doublé en juillet en raison d'un volume exceptionnellement élevé de commandes portant sur des navires, du matériel roulant ferroviaire et des avions.

Si l'on exclut ces commandes de grande envergure, les nouvelles commandes enregistrées en août ont reculé de 0,1% par rapport au mois précédent.

La comparaison sur trois mois, moins sujette aux fluctuations, a montré que les nouvelles commandes enregistrées entre juin et août ont augmenté de 1,3% par rapport aux trois mois précédents.

Les commandes étrangères ont reculé de 5,4% en août par rapport au mois précédent, celles en provenance de la zone euro enregistrant une baisse de 5,4% et celles provenant de l'extérieur de la zone euro diminuant de 5,5%.

Les commandes nationales ont reculé de 17,3% par rapport au mois précédent.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Amir Orusov, Maria Martinez et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)