Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: légère remontée de l'indice ifo en octobre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère hausse, à en croire l'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 85,4 en septembre à 86,5 ce mois-ci, alors que Capital Economics l'attendait en légère baisse ver 85.



'Si l'amélioration de l'indice marque un changement de direction bienvenu après cinq baisses consécutives au cours des mois précédents, le tableau d'ensemble de l'économie allemande reste très faible', tempère le bureau d'analyse économique.



'Bien qu'il soit encore tôt, cela suggère que l'Allemagne pourrait être confrontée à un troisième trimestre consécutif de contraction au quatrième trimestre', prévient-il, s'attendant en effet à l'annonce d'un recul du PIB pour le troisième trimestre 2024.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.