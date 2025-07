Allemagne: légère hausse du nombre de chômeurs en juin information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 13:37









(CercleFinance.com) - Le marché du travail allemand a continué de montrer des signes de faiblesse en juin, selon l'Agence fédérale pour l'emploi qui fait état de 11.000 demandeurs d'emplois en plus par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières.



En données brutes, le nombre de chômeurs s'est tassé de 5.000 en rythme séquentiel à 2.914.000, soit un taux de chômage inchangé à 6,2%. Par rapport à juin 2024, le pays a compté 188.000 chômeurs supplémentaires, soit +0,4 point sur le taux de chômage.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.