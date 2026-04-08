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Allemagne : léger rebond des commandes industrielles en février
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 08:55

Après un plongeon de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, les nouvelles commandes réelles dans le secteur manufacturier allemand ont augmenté de 0,9% en février 2026, selon l'Office fédéral de statistique (Destatis).

Ce dernier souligne en outre que lorsque l'on exclut les commandes à grande échelle, les nouvelles commandes à l'industrie allemande se sont révélées supérieures de 3,5% en février par rapport au mois précédent.

Le rebond des nouvelles commandes en février est principalement dû à l'industrie automobile ( 3,8%), alors que la chute de 25,9% enregistrée dans les autres équipements de transport (avions, navires, trains, véhicules militaires) a eu un impact négatif.

La comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré que les nouvelles commandes sur la période de décembre 2025 à février 2026 étaient supérieures de 2% à celles des trois mois précédents (mais inférieures de 0,8% hors commandes de grande envergure).

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