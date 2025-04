Allemagne: le ZEW au plus bas depuis 2023 avec le commerce information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs et analystes allemands est retombé en avril en territoire négatif pour la première fois en un an et demi, un plongeon que l'institut de recherche attribue à la récente mise en place des surtaxes douanières américaines.



Le centre de recherche économique, basé à Mannheim, a annoncé mardi que son indice avait chuté de 65,6 points ce mois-ci pour s'établir à -14, une baisse d'une ampleur inédite depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022.



Il s'agit accessoirement de son plus bas niveau depuis octobre 2023.



Achim Wambach, le président du ZEW, cite non seulement l'impact des changements 'erratiques' de la politique commerciale américaine au niveau des perspectives de l'économie allemande, mais aussi les comportements toujours changeants de Washington, qui ont selon lui fortement accentué l'incertitude mondiale.



L'économiste rappelle que l'économie allemande s'en remet beaucoup à des secteurs fortement tournées vers l'export, comme l'automobile, les métaux, l'acier et l'ingénierie mécanique.



L'indice mesurant la situation actuelle de l'économie s'est quant à lui redressé de 6,4 points en avril, mais demeure toujours en territoire négatif à -81,2 points.





