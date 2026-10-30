Allemagne : le taux de chômage en ligne avec les attentes

(Zonebourse.com) - En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,4% en octobre conformément aux prévisions, après 6,4% en septembre.
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Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre, annonçant dans la foulée un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre ... Lire la suite
L'emploi salarié du secteur privé en France est resté en léger recul au troisième trimestre, dans la lignée des trimestres précédents, tiré vers le bas par la mauvaise santé de l'apprentissage, un nouveau signal négatif pour l'emploi des jeunes. Dans la lignée ... Lire la suite
Un gynécologue ayant exercé en Ardèche a été mis en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et violences gynécologiques, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Privas. Le médecin qui travaillait notamment dans une clinique d'Annonay depuis une dizaine ... Lire la suite
Les ports français et européens, grecs notamment, sont perturbés vendredi par une grève de 24 heures des dockers, à l'appel des syndicats qui réclament des augmentations de salaire et s'opposent à la "militarisation" de ces infrastructures. Au Havre, dans le nord-ouest ... Lire la suite
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