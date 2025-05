Allemagne : le secteur manufacturier stagne en avril

(AOF) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier s'élève en avril à 48,4 contre 48 attendu après 48,3 le mois précédent. Ce dernier chiffre est le plus élevé enregistré depuis plus de deux ans et demi, principalement grâce à une croissance solide et accélérée de la production. "La production manufacturière allemande a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans, soutenue par une reprise des commandes à l'exportation, selon S&P.

Les producteurs de biens se sont toutefois montrés moins optimistes quant aux perspectives et ont continué de réduire leurs effectifs, quoique à un rythme plus lent.