Allemagne : le PMI manufacturier meilleur qu'attendu en mai

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 50,1 en mai, contre 49,9 de consensus après 51,4 en avril, a indiqué S&P Global.
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