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Allemagne : le PMI manufacturier meilleur qu'attendu en juin
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 09:58

En Allemagne, le PMI dans le secteur manufacturier en juin est passé de 50,1 à 50,3. Il était attendu à 50.

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