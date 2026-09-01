Allemagne : le PMI manufacturier meilleur qu'annoncé

(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 54,3 en août, contre 54,1 de consensus après 52,2 en juillet, a indiqué S&P Global.
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