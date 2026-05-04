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Allemagne : le PMI manufacturier légèrement supérieur aux attentes en avril
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 09:58

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 51,4 en avril, contre 51,2 de consensus après 52,2 en mars, a indiqué S&P Global.

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