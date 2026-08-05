Allemagne : le PMI des services s'améliore mais reste en zone de contraction

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti à 49,8 en juillet contre un consensus de 49,6 après 47,2 en juin. Le PMI Composite s'établit à 51,3 contre 51,2 attendu après 49,5 le mois précédent.
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