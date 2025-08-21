 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : le PMI Composite quasiment en ligne avec les attentes en août
information fournie par AOF 21/08/2025 à 09:45

(AOF) - En Allemagne, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en août contre 50,6 en juillet. Il était attendu à 50,2. Le PMI dans les services est passé de 50,6 en juillet à 50,1 en août. Il était anticipé à 50,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 en juillet à 49,9 en août. Il était attendu à 48,8.

