Allemagne : le PMI Composite meilleur qu'attendu en juillet

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,2 en juillet contre 49,5 en juin. Il était attendu à 49,8. Le PMI dans les services est passé de 48,6 à 49,6, alors qu'il était anticipé à 49. Le PMI dans le secteur manufacturier est lui remonté de 50,3 à 52,2. Le consensus le voyait à 50,4.
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