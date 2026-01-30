Allemagne-Le PIB progresse plus qu'attendu au T4

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé plus que prévu au quatrième trimestre par rapport au précédent, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral des statistiques.

Le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,3% au cours de la période allant d'octobre à fin décembre 2025, contre une stagnation au troisième trimestre.

Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% sur le trimestre.

En rythme annuel, la croissance ressort à 0,4%, également plus que prévu par les analystes (+0,3%), contre 0,3% au troisième trimestre.

