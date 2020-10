Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Le parti de Merkel reporte le congrès destiné à choisir un nouveau dirigeant-sources Reuters • 26/10/2020 à 12:06









BERLIN, 26 octobre (Reuters) - Le comité exécutif de l'Union chrétienne démocrate (CDU) d'Angela Merkel a décidé de reporter le congrès du parti allemand prévu le 4 décembre pour élire son nouveau dirigeant, ont déclaré lundi à Reuters des sources au sein de la CDU. Les membres du comité ont voté à l'unanimité en faveur de la proposition d'Annegret Kramp-Karrenbauer, à la tête du parti conservateur, de décider le 16 janvier prochain de la possibilité de tenir une réunion avec les délégués en pleine pandémie de coronavirus. Si la situation sanitaire est toujours incertaine à cette date, la CDU pourrait envisager d'organiser un congrès virtuel et d'autoriser les participants à voter par courrier, ont indiqué les sources. Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel a déjà annoncé qu'elle se retirerait de la vie politique après son mandat. Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente du parti de la chancelière allemande, a pour sa part confirmé en février dernier qu'elle ne serait pas candidate pour lui succéder lors des élections fédérales prévues à l'automne 2021 en Allemagne. Pour l'heure, seuls le dirigeant du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet, l'ancien adversaire d'Angela Merkel Friedrich Merz et l'expert en politique étrangère Norbert Röttgen sont en lice pour la présidence de la CDU. (Andreas Rinke ; version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.