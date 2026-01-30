Allemagne-Le nombre de chômeurs reste stable en janvier

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne est resté stable en janvier, montrent les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs est resté inchangé, à 2,976 millions. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 4.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est aussi resté inchangé en janvier, à 6,3%, et en ligne avec les attentes.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)