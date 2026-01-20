Allemagne-Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en janvier - ZEW

par Maria Martinez

Le moral des investisseurs en Allemagne s'améliore fortement en janvier dans un contexte de redressement des perspectives de la première économie d'Europe, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice du sentiment des investisseurs a atteint 59,6 points en janvier après 45,8 en décembre alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre à 50,0.

"L'indice ZEW est en forte hausse, 2026 pourrait marquer un tournant", commente Achim Wambach, président du ZEW.

La perception des conditions économiques actuelles s'est également améliorée, passant de -81,0 points le mois précédent à -72,7 points.

"Malgré le sentiment économique positif, il faut continuer à travailler pour renforcer l'attractivité du site afin de permettre une croissance durable", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Maria Martinez et Friederike Heine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)