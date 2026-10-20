Allemagne-Le moral des investisseurs baisse plus que prévu en octobre-ZEW

Le moral des investisseurs allemands s'est dégradé plus que prévu en octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
L'indice ressort à +28,1 points ce mois-ci, contre +34,7 points en septembre. Les analystes tablaient sur +30,0 points.
La perception de la situation économique actuelle s'est aussi dégradée plus que prévu, passant à -35,9 points en octobre contre -47,1 un mois plus tôt, tandis que les analystes s'attendaient à -45,0.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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