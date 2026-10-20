 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Le moral des investisseurs baisse plus que prévu en octobre-ZEW
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 11:10

Ajouter Boursorama à vos sources

Le moral des investisseurs allemands s'est dégradé plus que prévu en octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à +28,1 points ce mois-ci, contre +34,7 points en septembre. Les analystes tablaient sur +30,0 points.

La perception de la situation économique actuelle s'est aussi dégradée plus que prévu, passant à -35,9 points en octobre contre -47,1 un mois plus tôt, tandis que les analystes s'attendaient à -45,0.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 805,96 -0,79%
Pétrole Brent
111,61 +2,23%
SOITEC
122,1 -4,94%
HAFFNER ENERGY
0,728 -0,14%
SCHNEIDER ELECTRIC
244,8 -3,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank