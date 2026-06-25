Allemagne-Le moral des consommateurs se stabilise à l'approche de juillet

Le moral des consommateurs allemands s'est stabilisé à l'approche du mois de juillet, grâce à l'amélioration des anticipations de revenus des ménages, montre une enquête publiée jeudi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) montre que la confiance s'est redressée à -29,2 points en juillet, contre -29,7 points (chiffre révisé) en juin.

"Le climat de consommation se stabilise actuellement à un niveau faible", a déclaré Rolf Buerkl, responsable du climat de consommation au NIM.

Les anticipations de revenus ne se redressent que légèrement, tandis que la propension à acheter reste en territoire pessimiste et que l’envie d’épargner ne diminue pas.

"Il n’y a donc pas encore de signes d’un retour aux niveaux d’avant-guerre", a ajouté Rolf Buerkl.

(Reportage de Maria Martinez, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)