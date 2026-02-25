Allemagne-Le moral des consommateurs devrait se dégrader en mars - GfK

Le moral des consommateurs allemands devrait se dégrader de manière inattendue en mars, les ménages se montrant nettement moins enclins à dépenser dans un contexte de tensions géopolitiques et d'inquiétudes concernant les politiques sociales du gouvernement, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), est tombé à -24,7 points en mars, contre -24,2 points en février (révisé de -24,1).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à -23,1.

La propension à acheter des consommateurs est passée de -4,0 points en janvier à -9,3 points en février. Une augmentation de 1 point de la propension à épargner a également contribué à cette baisse.

"Même si l'économie semble se redresser légèrement, les consommateurs restent sceptiques", déclare Rolf Buerkl, responsable du climat de consommation chez NIM.

"Les tensions géopolitiques, mais aussi les défis en matière de politique sociale, devraient maintenir l'incertitude et donc la propension à épargner à un niveau élevé", ajoute-t-il.

Les attentes des consommateurs sur l'économie pour les 12 prochains mois reculent de plus de 2 points pour s'établir à 4,3 points, mais elles restent tout de même supérieures d'environ 3 points au niveau de l'année dernière.

La première économie européenne peine à se redresser, l'incertitude géopolitique, les coûts d'exploitation élevés et la faiblesse de la demande intérieure pesant sur les entreprises. La croissance en 2026 devrait être largement tirée par des effets statistiques et calendaires.

