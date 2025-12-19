Allemagne-Le moral des consommateurs devrait se dégrader début 2026

Le moral des consommateurs allemands devrait se détériorer considérablement début 2026, la propension des ménages à épargner, motivée par un regain d'incertitude, atteignant son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), devrait tomber à -26,9 points en janvier, contre -23,4 points en décembre (révisé).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à -23,2 points.

La propension des Allemands à épargner a grimpé à son plus haut niveau depuis juin 2008, souligne Rolf Buerkl, responsable du climat de consommation chez NIM, alors que les ménages craignent à nouveau une hausse de l'inflation et sont plongés dans l'incertitude par les débats sur l'avenir des retraites.

Une fin d'année "décevante", marquée par une baisse des prévisions de revenus et une réticence des consommateurs à acheter, a également contribué à la baisse de l'indice global de confiance, selon l'étude.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le sprint final des affaires de Noël de cette année et peut également être considéré comme un faux départ pour le climat de consommation en 2026", a déclaré Rolf Buerkl dans un communiqué.

L'économie allemande ne devrait croître que de 0,2% en 2025, après deux années de contraction, car les plans de dépenses du chancelier Friedrich Merz mettront du temps à produire leurs effets sur l'économie.

