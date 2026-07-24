Allemagne-Le moral des consommateurs devrait baisser en août - GfK

Le moral des consommateurs devrait se détériorer de façon inattendue à l'approche du mois d'août, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a reculé à -29,6 en août, après -29,3 (révisé de -29,2) en juillet.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à -28,5.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)