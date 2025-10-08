Allemagne-Le ministère de l'Économie relève sa prévision de croissance à 0,2% pour 2025

Le ministère allemand de l'Économie a relevé mercredi sa prévision de croissance économique pour cette année à 0,2%, contre une prévision précédente d'une stabilité.

Le ministère prévoit désormais une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% l’année prochaine et de 1,4% en 2027.

La première économie d'Europe fait face à une activité économique poussive depuis la pandémie de COVID-19, qui a été suivie de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et de la mise en oeuvre d'une politique douanière du président américain Donald Trump. L’Allemagne a traversé une récession en 2023 et 2024.

Contrairement au modèle habituel de reprise, le commerce extérieur ne devrait pas être le moteur du redressement. Ce sont la demande intérieure, en particulier la consommation privée et publique ainsi que l'investissement, qui donneront l'élan à la reprise, selon le ministère.

Les exportations devraient diminuer de 0,1% en 2025, avant de renouer avec une croissance de 1,2% en 2026 et de 1,6% en 2027.

Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les trois millions en août pour la première fois depuis une décennie, alors que le pays peine à surmonter une économie durablement faible.

Selon les nouvelles projections du gouvernement, le taux de chômage devrait passer de 6,3% cette année à 6,2% en 2026, puis à 6,0% en 2027.

