information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 10:04

Allemagne-Le climat des affaires stable en janvier - Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands est resté stable en janvier, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

Son indice du climat des affaires ressort à 87,6, inchangé par rapport au mois de décembre.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une légère hausse de l'indice à 88,2.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)